Un premier cas de nouveau coronavirus a été diagnostiqué au Kenya, qui concerne une étudiante kényane rentrée des Etats-Unis via Londres, a annoncé vendredi le ministre de la Santé, Mutahi Kagwe. «Je veux vous informer que le ministère de la Santé a confirmé le premier cas de coronavirus au Kenya», a indiqué M. Kagwe lors d'une conférence de presse.

Il s'agit aussi du premier cas confirmé de nouveau coronavirus en Afrique de l'Est. «Le cas concerne une citoyenne kényane, qui est revenu à Nairobi depuis les Etats-Unis via Londres, au Royaume-Uni, le 5 mars 2020», a indiqué le ministre. L'étudiante «est stable et se comporte normalement», a-t-il souligné, en ajoutant qu'elle mangeait bien et se portait bien. «Nous voulons assurer les Kényans que le gouvernement utilisera toutes les ressources à sa disposition pour combattre le virus», a affirmé M. Kagwe. Le nouveau coronavirus a fait au moins 4.955 morts dans le monde, dont 1.779 hors de Chine, depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles vendredi à 08h00 GMT. Sur le continent africain, 162 cas, en incluant cette étudiante k ényane, ont pour l'instant été recensés et cinq personnes sont mortes.



Ecoles fermées et seniors confinés au Luxembourg

Le Luxembourg a décidé de fermer les écoles jusqu'à fin mars et d'interdire les visites aux personnes âgées dans les maisons de retraite et les hôpitaux afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Il s'agit «de mesures d'une envergure jamais connue au Luxembourg», a déclaré le Premier ministre Xavier Bettel en les annonçant jeudi soir après avoir réuni son gouvernement. Manquait toutefois à l'appel le ministre de l'Economie Franz Fayot, qui a été placé en quarantaine après avoir été en contact avec un patient porteur du virus. Le Luxembourg, petit pays de 600.000 habitants au coeur de l'Europe, a recensé à ce stade 26 cas de contamination. Jeudi soir l'un de ces patients, âgé de 94 ans, était dans un état critique.

Pour faire face à la pandémie, le gouvernement a interdit les événements regroupant plus de 100 personnes à l'intérieur et 500 à l'extérieur.

Ont aussi été décidées la fermeture pour deux semaines de toutes les crèches et écoles du pays et l'interdiction des visites aux seniors dans les maisons de soins et hôpitaux. Les parents pourront bénéficier d'u n congé extraordinaire pour raisons familiales. «La vie quotidienne va changer et nous devrons nous adapter», a dit Xavier Bettel. Le Premier ministre libéral a aussi émis une série de recommandations comme celle d'éviter les déplacements en transports en commun pour les personnes vulnérables et les groupes à risque, moins de deux semaines après l'introduction de la gratuité des bus, trains et trams dans le pays. En outre, les deux premières rangées dans les bus vont être supprimées pour les passagers «afin d'éviter un contact étroit prolongé avec le chauffeur».

Du côté des entreprises, le gouvernement appelle les patrons à promouvoir le télétravail, une pratique limitée par les contraintes fiscales imposées par les pays voisins d'où proviennent près de la moitié des 440.000 salariés en poste au Luxembourg.