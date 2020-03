Le ministre australien de l'Intérieur, Peter Dutton, l'un des membres les plus importants du gouvernement australien, a annoncé, vendredi, son hospitalisation après avoir été testé positif au nouveau coronavirus. On ignore comment M. Dutton, qui s'occupe notamment de la politique très restrictive de Canberra en matière d'immigration et de demandeurs d'asile, a été infecté.

Il est récemment rentré des Etats-Unis, où il avait participé le 5 mars à une réunion avec des dirigeants des renseignements de cinq pays, à laquelle assistait le ministre américain de la Justice Bill Barr.

«Ce matin, je me suis réveillé avec de la température et un mal de gorge», a déclaré M. Dutton, qui est un des plus puissants ministres australiens. M. Dutton, 49 ans, s'était rendu célèbre en 2018 pour le «putsch» interne à son Parti libéral contre l'ancien Premier ministre Malcolm Turnbull qui ne lui avait cependant pas permis de prendre le pouvoir. C'est finalement son collègue Scott Morrison qui avait été chargé de former un gouvernement. «La politique des autorités sanitaires du Queensland est que quiconque est testé positif doit être hospitalisé et j'ai respecté cette consigne», a expliqué le ministre. Il a précisé qu'il se sentait «bien», mais le fait qu'il soit atteint du Covid-19 va poser la question de la santé des personnes qu'il a côtoyées, en particulier de M. Morrison. Aux Etats-Unis, M. Dutton a également rencontré la fille du président américain Donald Trump, Ivanka, selon une photo publiée par l'ambassade d'Australie les montrant tous les deux côte à côte. Au total, 184 de contaminations ont été confirmés en Australie, où le Covid-19 a fait trois morts.