« A partir du 12 mars 2019 à minuit et pendant 30 jours, les voyageurs européens se verront interdire l’entrée sur le territoire américain– sauf les Britanniques», a annoncé M.Trump dans une allocation télévisée, qualifiant le coronavirus de «virus étranger».

Il a expliqué que l’Europe était de plus en plus affectée par l’épidémie «parce qu’elle n’avait pas fermé ses portes aux voyageurs venant de Chine» , et qu'un «grand nombre» de nouveaux foyers d’épidémie aux Etats-Unis a été causé «par des voyageurs venus d’Europe».

Donald Trump n’a en revanche pas expliqué pourquoi le Royaume Uni était exempté, alors que l’épidémie y a désormais fait 8 morts et 465 cas de contaminations.

Tous les vols entre les Etats-Unis et l’Italie, principal foyer européen de l’épidémie, sont déjà suspendus.

Les trois grandes compagn ies américaines avaient déjà annoncé une chute brutale des réservations sur l’axe transatlantique (-70% pour United Airlines ces derniers jours) et plus globalement à l’international.

Et elles prévoient toutes des réductions de capacité, par exemple de -10% pour American Airlines.