La direction de la Santé et de la Population de la wilaya d'Oran a réservé quatre espaces aménagés pour la mise en quarantaine de malades suspects ou porteurs du Covid19, dans des établissements de santé, a indiqué jeudi le wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui.

En plus du service des maladies infectieuses relevant du CHU d'Oran, trois autres espaces de quarantaine ont été aménagés au niveau de l'EHU d'Oran «1er novembre», de l'EPH «Madjber Tami» à Ain Turck et de l'EPH «Mohamed Seghir Nekkache» à El Mohgoune (Arzew), a déclaré le wali, en marge d'une visite inopinée à l'aéroport international Ahmed Benbella d'Oran, pour s'enquérir de l'état du dispositif préventif sanitaire. M. Djelaoui a rappelé que le dispositif de contrôle au niveau des points d'entrée (port et aéroport d'Oran), a permis de déceler 13 cas suspects de Covid19, qui se sont tous avérés négatifs après analyse. Au terme de sa visite, le wali, qui a pu s'enquérir du dispositif mis en place au niveau de l'aéroport, s'est dit «satisfait» quant aux mesures engagées, estimant que «tout a été fait dans les normes pour la prévention contre le Covid19». Pour rap pel, une équipe médicale, équipée de caméras thermiques et de thermomètres laser, est mobilisée pour contrôler tous les voyageurs arrivant à l'aéroport. Les cas suspects, qui présentent de la fièvre en l'occurrence, sont mis en quarantaine, puis transférés par le SAMU au service des maladies infectieuses du CHU d'Oran, pour des examens plus poussés.

Par ailleurs, la wali a fait savoir que les autorités algériennes attendent le rapatriement d'un ressortissant algérien de Tlemcen, décédé en France suite à une infection au Covid19, notant que «toutes les dispositions ont été prises pour accueillir la dépouille».