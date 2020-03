Seules 14 personnes atteintes du coronavirus demeurent en confinement à l'EPH de Boufarik (Blida), selon un dernier bilan du ministère de la Santé qui a annoncé la guérison totale de dix (10 ) patients, tandis que le dispositif de veille et d'alerte mis en place est toujours en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau.

Depuis la confirmation d'un premier cas, le 25 février dernier, un ressortissant italien, transféré en bon état de santé, vers son pays, 25 cas ont été testés positifs au Covid-19 en Algérie qui a enregistré jeudi son premier cas de décès, une personne âgée de 76 ans atteinte de maladies chroniques.

A l'instar de toutes les mesures urgentes prises notamment dans les pays où l'épidémie est très active, l'Algérie a, en plus de l'enquête épidémiologique qu'elle a lancée pour retrouver et identifier toutes les personnes contact, annoncé plusieurs mesures afin de réduire le risque d'importation et de propagation de ce virus, déclaré mercredi «pandémie» par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

L'une des mesures prises, la date des vacances scolai res et universitaires est avancée d'une semaine sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné, après consultation des ministres concernés, la fermeture des écoles de l'enseignement primaire, moyen et secondaire, à partir du 12 mars 2020 jusqu'à la fin des vacances de printemps, prévue le 5 avril prochain.

A l'exception des facultés où se déroulent encore des examens de rattrapage, cette décision concerne également les universités et Instituts de l'enseignement supérieur, les établissements de formation professionnelle ainsi que les écoles coraniques, les zaouias, les classes d'alphabétisation et tous les établissements éducatifs privés et les jardins d'enfants.

Cette décision s'ajoute à celles prises, auparavant, par plusieurs secteurs pour endiguer cette épidémie, telle que celle du ministère de la Santé suggérant aux citoyens algériens de différer leur voyage et aux ressortissants établis dans les pays où l'épidémie est active d'ajourner également leur visite familiale sauf en cas de nécessité absolue. Mardi dernier, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a décidé de restreindre les compétitions sportives nationales au mode du huis clos jusqu'au 31 mars prochain et de reporter les manifestations internationales devant se dérouler en Algérie, dans le cadre des mesures de prévention face au coronavirus. Concernant les compétitions internationales prévues en Algérie, il a été décidé le report de toutes les manifestations sportives à l'exception de celles qualificatives aux compétitions internationales, continentales et régionales, et la participation des athlètes algériens aux compétitions internationales ne sera permise qu'au cas où l'absence de l'Algérie pourrait être pénalisée ou la disqualifierait des évènements sportifs mondiaux.

Ces mesures de précaution concernent également les stages de préparation des athlètes et équipes nationales à l'étranger, qui ont été différés au 15 avril courant. De même pour le secteur de la Culture où toutes les activités, rencontres et manifestations prévues par la tutelle sont reportées à une date ultérieure.

Ces mesures concernent également les activités organisées par les associations et les opérateurs privés dans les salles et infrastructure sous tutelle du ministère. Dans le monde, plusieurs Manifestations sportives et culturelles, événements politiques, foires et autres salons ont été annulés ou reportés dans de nombreux pays pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

A jeudi matin, plus de 124.101 cas d'infection au coronavirus ont été recensés dans 113 pays.

Plus d e 400 décès dus aux virus ont été dénombrés de par le monde, dont le plus gros en Chine, premier foyer de l'épidémie, et l'Italie.