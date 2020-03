Une marche pour le climat prévue aujourd’hui à Paris et d'autres actions qui devaient avoir lieu vendredi sur le même thème ont été annulées par les organisateurs en raison de la crise du nouveau coronavirus.

«Au vue de l'évolution rapide de la situation sanitaire et suite à l'allocution d'Emmanuel Macron concernant le risque d'épidémie de Covid-19, les organisateurs de la Marche pour le climat le 14 mars ont pris la décision de l'annuler à Paris», ont indiqué dans un communiqué les organisateurs, dont Alternatiba et les Amis de la Terre.

«Un dispositif alternatif de mobilisation», dont les détails devraient être dévoilées vendredi dans la journée, va être mis en place, a précisé Elodie Nace, d'Alternatiba. D'autres marches sont prévues samedi dans d'autres villes, mais les décisions n'ont pas encore été prises.

Une action de désobéissance civile, prévue vendredi à Paris à l'initiative du mouvement de la jeunesse Youth For Climate a également été annulée.

La militante suédoise, Greta Thunberg, instigatrice des «grèves de l'école pour le climat», avait appelé mercredi à la «grève numérique» face la progression du nouveau coronavirus. «Nous ne pouvons pas résoudre une crise sans la traiter comme telle et nous devons nous unir derrière les experts et la science.

Cela vaut bien sûr pour toutes les crises», écrivait-elle sur Twitter, recommandant de suivre les avis d'experts qui demandent «d'éviter les rassemblements publics».