La 6ème session du Comité mixte algéro-français de coopération économique (COMEFA) a tenu ses travaux jeudi à Alger, sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

Cette réunion a été l'occasion de faire le point sur l'ensemble des dossiers concernant la coopération économique et commerciale liant les deux pays, notamment les projets de partenariats bilatéraux dans le domaine des finances et de l'investissement, l'industrie automobile, l'industrie pharmaceutique, l'agriculture et l'agroalimentaire ou encore les secteurs des nouvelles technologies et du tourisme.

Cette session a permis aussi de mettre en perspective les projets d'accords à l'ordre du jour de la 5ème session du Comité intergouvernemental de Haut niveau algéro-français (CIHN), conformément à l'agenda politique convenu entre l'Algérie et la France pour le premier semestre de l'année en cours.

En marge de cette réunion, les deux chefs de la diplomatie ont échangé sur les questions régionales et internationales de l'heure, notamment le dossier libyen, la question du Sahara occidental, la situation au Sahel et au Mali et les derniers développements au Moyen-Orient, ainsi que sur la situation sanitaire mondiale et la réaction internationale face au virus Corona.