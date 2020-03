Un Comité interministériel algéro-français de haut niveau se tiendra en juillet prochain, a indiqué jeudi à Alger le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

"Nous avons évoqué l'ensemble des questions de partenariat que ce soit sur les questions mémorielles ou sur le calendrier à venir puisque nous tiendrons en début du mois de juillet avec les Premiers ministres des deux pays un comité interministériel de haut niveau qui permettra de faire le point sur l'ensemble de nos partenariats et sur les questions culturelles, universitaires, de formation et de jeunesse", a précisé M. Le Drian à la presse à l'issue d'une audience que lui a accordée le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Rappelant qu'il a tenu au cours de la journée "plusieurs réunions" avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum sur "tous les sujets de partenariat entre l'Algérie et la France", le ministre français à indiqué que sa visite à Alger était "une étape dans cette dynamique nouvelle entre nos deux pays", celle de faire de la relation bilatérale "un partenariat extrême".

"Nous avions eu aujourd'hui une réunion sur l'ensemble des enjeux économiques", à ajouté M. Le Drian, estimant que le partenariat économique entre l'Algérie et la France "retrouve de la vigueur d'autant plus que le plan d'action du gouvernement (algérien) permet des nouvelles ouvertures et une relation encore plus positive dans le domaine économique entre nos deux pays".

Concernant les questions internationales, particulièrement les situations en Libye et au Sahel, qu'il a qualifiées de "grandes situations conflictuelles", le chef de la diplomatie française à rappelé que l'Algérie et la France "continuent d'agir ensemble et que leurs positions sont très proches avec la volonté d'établir la paix dans ces régions.