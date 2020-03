Pas moins de 11.382 personnes aux besoins spécifiques, (tous handicaps confondus) ont bénéficié durant l’année 2019, d’une couverture sociale et médicale assurée par l’antenne locale de la Caisse nationale des assurances sociales des salariés (CNAS) de la wilaya de Constantine, a-t-on appris jeudi auprès du directeur de cette antenne, Abdallah Jouini.

«L’opération a concerné des personnes handicapées à 100 % dont des handicapés mentaux, moteurs et malentendants», a précisé à l’APS M.

Jouini, lors d’une journée de sensibilisation sur les mesures de facilitation de prise en charge des personnes handicapées organisée dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des handicapés, (14 mars).

Le directeur de l’antenne locale de la CNAS a détaillé que le remboursement,entre janvier et décembre de l’année précédente, des médicaments destinés à cette frange de la société a dépassé 727 millions DA, alors qu’une une enveloppe financière de plus de 270 millions DA a été mobilisée pour l’appareillages orthopédiques, assuré par l’Office national d’appar eillage et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH).

La campagne de sensibilisation et d’information s’inscrit dans le cadre du plan adopté par la Direction générale de la CNAS, visant l’amélioration des services offerts aux handicapés à travers la modernisation de l’administration et l’allègement des procédures administratives, a-t-on noté.

La CNAS a également mis en place un espace baptisé «El Hanna» qui a permis depuis l’année 2019 , à cette catégorie d’accéder aux informations et de consulter leurs données (consommation de médicament, tarifs, remboursement), la demande de la carte Chifa à distance, ainsi que le téléchargement de l’attestation d’affiliation, a encore expliqué M.Jouini.

Une exposition regroupant des modèles d'appareillages et équipements utilisés par différentes catégories des handicapés, en plus d'autres accessoires sollicités pour la réadaptation physique, a été organisée par les services de l’ONAAPH lors de cette manifestation.

Etaient présents à cette journée de sensibilisation et d’information des cadres de la Direction de l’action sociale et de la solidarité (DASS), de l’ONAAPH l ainsi que des représentants de plusieurs associations d’aide et de soutien aux personnes aux besoins spécifiques.