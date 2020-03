Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné la fermeture des écoles des trois cycles d'enseignement, ainsi que des Universités et établissements de la formation professionnelle, à partir de jeudi jusqu'à la fin des vacances de printemps le 5 avril prochain afin d'éviter la propagation du coronavirus, indique un communiqué de la Présidence.

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné après consultation des ministres concernés, la fermeture des écoles de l'enseignement primaire, moyen et secondaire, à partir de jeudi 12 mars 2020 jusqu'à la fin des vacances de printemps, prévue le 5 avril prochain", lit-on dans le communiqué.

Le Président Tebboune a également ordonné la fermeture des Universités et Instituts de l'enseignement supérieur, à l'exception des facultés où se déroulent encore les examens de rattrapage.

La décision concerne aussi les établissements de formation relevant du secteur de la Formation et de l'enseignement professionnels, ainsi que les écoles coraniques, les zaouias, les classes d'alphabétisation et tous les établissements éducatifs privés et les jardins d'enfants, selon la même source.

La décision intervient comme mesure préventive pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus, a-t-on précisé.