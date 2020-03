Une instruction portant obligation d’intégrer la norme d’accessibilité pour les personnes aux besoins spécifiques dans les cahiers de charges des marchés publics au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, a été adressée le mois dernier à l’ensemble des maîtres d’ouvrages, a indiqué, jeudi, à l’APS, le wali Mahmoud Djamaa.

S’exprimant en marge d’une cérémonie de remise d'équipements adaptés au profit de cette catégorie à l’occasion de la célébration de la journée nationale des handicapés, M. Djamaa a assuré que «désormais, l’ensemble des études et cahiers de charges devront inclure cette norme».

«Nous avons adressé cette instruction conformément à la législation nationale régissant ce domaine visant à faciliter l’accès de cette catégorie aux différents services et équipements publics, mais aussi au niveau des ensembles d’habitation», a déclaré M.

Djamaa ajoutant qu’»une opération de rattrapage des manquements à cette norme au niveau des anciens équipements et ensembles d’habitation déjà réalisés est également entreprise».

Sur un autre registre, et dans le cadre de l’obligation de consacrer 1% de postes d’emploi pour cette catégorie, il a souligné que les autorités locales veillent à «concrétiser cet aspect important pour ces personnes, et ce, là où l’offre d’emploi ne demande pas une force physique».

Le wali de Tizi-Ouzou a, à ce titre, indiqué que «quelques 56 personnes, soit 48 hommes et 08 femmes ont été intégrées dans une dizaine d’entreprises, publiques et privées».

Un lot de 145 équipements adaptés a été distribué lors de cette cérémonie à l’initiative de la Direction locale de l’action sociale et de la solidarité (DASS), qui a recensé 29.307 personnes aux besoins spécifiques au niveau de la wilaya dont 15.098 bénéficient d’une allocation d’handicapé à 100%.