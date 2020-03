Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé la suspension des cours dans les établissements universitaires à partir de ce jeudi, comme mesure préventive contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

«En application de la décision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune portant fermeture des écoles, universités, établissements d'enseignement et de formation professionnels comme mesure préventive contre la propagation du coronavirus (Covid-19), le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique informe la famille universitaire de la suspension des cours dans les établissements universitaires, à l'exception des facultés où se déroulent les examens de rattrapage, et ce à partir de jeudi 12 mars 2020 jusqu'à la fin des vacances de printemps prévue le 5 avril 2020», a indiqué un communiqué du ministère.

De son côté, le ministère de l'Education nationale avait annoncé que les vacances de printemps, prévues le 19 mars, avaient été avancées d'une semaine, soit jeudi 12 mars 2020, et ce au niveau de tous les établissements scolaires et éducatifs des trois cycles d'enseignement, précisant que «les vacances de printemps prendront fin le dimanche 05 avril matin».

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait auparavant ordonné la fermeture des écoles dans les trois cycles d'enseignement, les universités ainsi que les établissements de formation professionnelle, à partir de ce jeudi jusqu'à la fin des vacances de printemps, prévue le 5 avril prochain, comme mesure préventive contre la propagation du coronavirus.