L'envoyé des Nations Unies pour le Yémen, Martin Griffiths, a averti jeudi que la situation militaire dans le pays était devenue «de plus en plus désastreuse».

Le pays se trouve «à un moment critique», a indiqué M. Griffiths, ajoutant que «les parties au conflit amèneront le Yémen vers la désescalade et la reprise du processus politique, ou, je le crains, vers une violence et des souffrances accrues qui rendront plus ardu le chemin vers la table de négociation», selon un communiqué de l'ONU.

Particulièrement préoccupé par la situation dans la région yéménite de Jaouf (nord), où l'escalade militaire menace la population et pourrait déclencher des affrontements dans d'autres gouvernorats du pays, l'envoyé de l'ONU a estimé que le risque d'escalade militaire dans l'ensemble du pays était grand.

Malgré le conflit que traverse le Yémen, il a toutefois noté que les parties avaient montré «quelques volontés» de prendre des mesures visant à rétablir la confiance. «Toutes les parties ont la responsabilité d'alléger le poids de la guerre sur les civils», a-t-il indiqué, soulignant que peu de résultats peuvent être obtenus en l'absence d'un processus politique.

Un diplomate chinois appelle à un cessez-le-feu au Yémen

Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies, Zhang Jun, a appelé jeudi les parties en conflit au Yémen à convenir dès que possible d'un cessez-le-feu. De nombreuses régions du Yémen ont récemment connu une escalade militaire, minant les efforts de médiation de l'ONU et le processus de dialogue politique entre les différentes parties, a déclaré Zhang Jun. «Dans ces circonstances, il est impératif que toutes les parties concernées au Yémen fassent preuve d'une plus grande volonté politique, et parviennent dès que possible à un accord de cessez-le-feu afin de créer des conditions propices à une relance des négociations politiques globales», a indiqué M. Zhang.La seule manière de mettre fin au conflit yéménite est de mettre en place un processus politique global et inclusif dirigé par l'ONU. L'Accord de Riyad et l'Accord de Stockholm - qui a nécessité de dures négociations - doivent notamment être mis en oeuvre efficacement, a-t-il déclaré au Conseil de sécurité des Nations unies. Les signataires de ces accords doivent honorer leurs engagements politiques, les pays de la région doiv ent intensifier leurs efforts de médiation, et l'ONU doit continuer à jouer un rôle constructif, a ajouté l'envoyé diplomatique chinois. Il a souligné que la Chine était très préoccupée par la situation humanitaire au Yémen. Le peuple yéménite est en effet confronté à de multiples difficultés comme la violence, la pénurie de denrées alimentaires et de produits de base, le manque de services médicaux et les catastrophes naturelles. Toutes les parties en présence au Yémen doivent coopérer pleinement avec les opérations de secours humanitaire des Nations unies et des agences compétentes, et autoriser l'aide humanitaire à accéder à l'ensemble du pays, a-t-il affirmé. M. Zhang a également espéré que les agences humanitaires de l'ONU suivraient de près la progression des criquets pèlerins et la propagation du COVID-19 au Yémen, et fourniraient soutien et assistance au peuple yéménite. La Chine soutient les efforts du gouvernement yéménite pour atténuer la crise humanitaire, et a apporté une aide alimentaire d'urgence, du matériel médical et diverses autres formes d'assistance au peuple yéménite par des voies à la fois bilatérales et multilatérales, a-t-il déclaré. La Chine continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider le Yémen à s'engager sur la voie de la paix et du développement, a conclu M. Zhang.