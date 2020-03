Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Ryadh al-Maliki, a envoyé des lettres aux responsables du Conseil européen pour les appeler à réfléchir à la possibilité de reconnaître l'Etat palestinien en amont de leur réunion prévue le 23 mars sur la paix au Moyen-Orient, selon un communiqué du ministère.

M. Al-Maliki a souligné l'importance d'un rôle européen actif dans la promotion de la solution à deux Etats. Il a demandé à l'UE de faire pression sur Israël pour qu'il mette fin à ses politiques expansionnistes dans les territoires occupés et de travailler sur l'arrêt des projets d'annexion israéliens.

Fin janvier, le président américain, Donald Trump, avait dévoilé son projet d’"accord du siècle", dit "Deal du siècle", pour "résoudre" le conflit israélo-palestinien. L'accord en question prévoit notamment le maintien d'Al-Qods occupée en tant que "capitale indivisible" d’Israël et la création de la future capitale palestinienne à l’est d'Al-Qods occupée.

Dans le même temps, l'occupant israélien devrait garder les territoires palestiniens occupés en Cisjordanie. Le projet avait été rejeté par le président palestinien, Mahmoud Abbas, qui avait également annoncé la rupture de "toutes les relations" avec Israël et les Etats-Unis.