Une large méta-analyse vient confirmer que le niveau de vitamine D peut être lié à l'hypertension artérielle. Pour faire baisser la tension, une supplémentation en vitamine D pourrait être aussi efficace qu'un traitement antihypertenseur chez certaines femmes.

Une large méta-analyse de 35 études vient confirmer ce que les médecins soupçonnaient déjà : une carence en vitamine D aurait une incidence sur la tension artérielle. Ce qui laisse entendre qu'une supplémentation en vitamine D pourrait aider les personnes hypertendues à stabiliser leur tension.

La vitamine D intervient à plusieurs niveaux dans la prévention des maladies cardio-vasculaires : elle conserve aux vaisseaux leur souplesse, renforce les artères et contribue à éviter les dépôts de calcium sur leurs parois. Mais selon les résultats de cette méta-analyse effectuée par des chercheurs des universités d'Europe et des Etats-Unis, l'augmentation de la concentration en vitamine D serait également associée à une diminution de la pression artérielle systolique (pression lorsque le cœur se contracte) et à la réduction du risque d'hypertension. «Ces résultats ne diffèrent pas après prise en compte de l'âge, du sexe, de la méthode de mesure de la pression artérielle, de la région géographique ou de l'IMC» expliquent les chercheurs qui estiment que de nombreuses femmes souffrant d'hypertension souffrent peut être en réalité d'une carence en vitamine D.

Cette carence est fréquente en raison de régimes déséquilibrés et d'une absence d'ensoleillement. «Lorsqu'on prend en compte les coûts et les effets secondaires des médicaments antihypertenseurs, l'option supplémentation en vitamine D en prévention de l'HTA est à considérer» insistent les chercheurs.