La banane est extrêmement énergétique

D'après une étude scientifique publiée dans la revue PLoS ONE, la banane fournirait autant d'énergie que des boissons énergétiques, avec le bénéfice d'apporter des nutriments excellents pour la santé. Elle trouve sa place dans l'alimentation des sportifs car elle protège des crampes musculaires. Sa richesse en potassium aide en plus à récupérer, surtout quand il fait chaud et qu'on élimine une grande partie de ce minéral via la transpiration.

La banane protège votre intestin

La banane est une excellente source de pré-biotiques. Les pré-biotiques permettent de nourrir et de garder en bonne santé les probiotiques, les bactéries intestinales qui nous protègent des infections. Consommer des pré-biotiques permet donc de réguler la flore et de mieux digérer.

La banane régule le taux de cholestérol et aide à maigrir

La banane est riche en amidon résistant. Cet amidon est considéré, d'un point de vue diététique, comme une forme de fibre alimentaire, dont il présente certains des avantages.

Il agit comme les fibres pendant la digestion et aurait des effets bénéfiques sur les lipides sanguins, permettrait une augmentation de la fermentation intestinale, une amélioration de l'absorption de certains minéraux et de la glycémie et une diminution du cholestérol-LDL (« mauvais cholestérol »). Votre corps digère l'amidon résistant tellement lentement que vous vous sentez rassasié plus longtemps. La banane comble donc l'appétit et procure un sentiment de satiété. Prise en collation, elle vous permet de ne pas grignoter et de limiter l'apport en calories au cours de la journée.

Les bananes aident à dormir

Les bananes peuvent être considérées comme un somnifère naturel. Elles contiennent du tryptophane. Acide aminé essentiel, le tryptophane associé à la vitamine B6, permettent la synthèse de la sérotonine et de la mélatonine. Ils jouent donc un rôle essentiel dans l'endormissement. Certains médecins recommandent d'en manger 60 minutes avant de se coucher pour profiter de ces vertus sur le sommeil.

La banane maintient une bonne pression artérielle et réduit les risques d'AVC

La banane est recommandée pour les problèmes de pression artérielle, car elle est riche en potassium, (500 mg par fruit), un minéral qui aide à faire baisser la pression sanguine. Et manger plus de bananes peut réduire de 24% le risque d'AVC, selon une étude menée par les chercheurs du département santé de l'Organisation Mondiale de Santé publiée dans le très sérieux British medical journal.