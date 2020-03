Fini les interdits vestimentaires et les cales sous le lit pour éviter les reflux acides ! Désormais, le traitement des reflux et aigreurs d'estomac passe surtout par les médicaments à la demande, dont la diversité ne cesse de s'élargir. Le point avec un gastro-entérologue.

Plus fréquents qu'on ne croit

Banal, de présenter de temps en temps des petites régurgitations acides ou des brûlures le long du sternum ? En tout cas fréquent, puisque près de 40 % de la population s'en plaignent. Mais les situations peuvent être différentes.

Parmi les personnes concernées, une sur dix ressent ces symptômes au moins une fois par semaine et la gêne est plus importante qu'on ne le pense. Plusieurs enquêtes montrent que les régurgitations gâchent bon nombre d'après-midi, peuvent perturber le sommeil et devenir un problème sérieux.

« On a accusé l'hygiène de vie, certains aliments, le stress... En fait, on ignore pourquoi le sphincter inférieur de l'œsophage se relâche », souligne le Pr Marc-André Bigart, chef du service de gastro-entérologie au CHU de Nancy. Jusqu'à 1 an, les petits reflux sont presque normaux : l'estomac des bébés contient 40 ml et on leur donne des biberons de 100 ml. Comment voulez-vous que ça ne déborde pas un peu de temps en temps ! A 2 ans, c'est fini, car la nourriture est devenue plus solide. Et cela recommence vers 30 ans pour devenir vraiment fréquent à partir de la cinquantaine.

Plus que l'obésité, souvent citée comme facteur aggravant, il semble que ce soit la prise de poids progressive, si fréquente avec l'âge, qui favorise le reflux. Pour autant, les mesures hygiéno-diététiques enseignées à des générations d'étudiants en médecine (ne pas se coucher après manger, ne pas porter de ceinture trop serrée, surélever son lit...) semblent aujourd'hui anecdotiques. Eviter les aliments qui ne passent pas bien et ne pas se pencher en avant juste après les repas restent deux conseils de bon sens, mais ce n'est pas la peine d'embêter les gens avec des consignes de vie à l'efficacité minime, estiment les spécialistes.

Alors, que faire ?

Si les reflux acides sont peu fréquents, la prise d'un antiacide, en vente libre en pharmacie, peut être une bonne solution. Ces produits qui neutralisent l'acidité gastrique soulagent rapidement. Il faut toutefois les prendre à distance des autres médicaments, dont ils peuvent ralentir l'absorption. Et bien respecter les doses, sinon on risque des petits soucis intestinaux. Leur effet ne dure que quelques heures.