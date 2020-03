Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a été reçu mardi à Nouakchott par le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani à qui il a remis une lettre du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

"Dépêché par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune auprès de son homologue mauritanien, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a été reçu par le Président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani à qui il a remis une lettre du Président Tebboune", précise le communiqué.

L'audience à été l'occasion pour "affirmer l'attachement des deux pays aux relations de fraternité et de coopération les liant et renouveler leur détermination à aller de l'avant dans le renforcement des relations économiques et l'échange commercial et culturel entre l'Algérie et la Mauritanie".

Les deux parties ont également "exprimé leur volonté de poursuivre et de renforcer la tradition de concertation politique bilatérale sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun", ajoute la même source.

Durant sa visite à Nouakchott, M. Boukadoum a été reçu par le Premier ministre mauritanien, M. Cheikh Ould Sidiya.

M. Boukadoum s'est entretenu avec son homologue mauritanien, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, conclu la même source.