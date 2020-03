Une quantité de kif traité s'élevant à 10 quintaux et 50 kilogrammes a été saisie mardi par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la localité frontalière de Béni Ouenif (wilaya de Bechar), indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, dans la dynamique des opérations visant à mettre en échec les tentatives de narcotrafic dans notre pays et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a saisi, le 10 mars 2020, dans la localité frontalière de Béni Ouenif, wilaya de Bechar (3èm Région militaire), une grande quantité de kif traité s'élevant à dix (10) quintaux et cinquante (50) kilogrammes", précise le communiqué.

Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP "a intercepté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Tlemcen (2e RM), quatre (4) narcotrafiquants en leur possession neuf (9) kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Ouargla (4e RM), trois (3) autres narcotrafiquants en leur possession 2,18 kilogrammes de la même substance, ainsi que 1.126 comprimés psychotropes", note la même source.

Par ailleurs, un détachement de l'ANP "a intercepté, à In Guezzam (6e RM), trois (3) individus et saisi deux (2) véhicules et 1,75 tonne de denrées alimentaires, alors que 37 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Ouargla et Bordj Badji Mokhtar", ajoute le communiqué.