Le taux d'avancement des travaux de réaménagement et de réhabilitation des bâtis et vieux quartiers à Alger, lancés dans le cadre de la revalorisation du vieux tissu urbain de la capitale, a atteint 95%, a fait savoir mardi le wali d'Alger, Youcef Chorfa.

"Lancés en 2014, le taux d'avancement des travaux de la première phase de l'opération de réaménagement et de réhabilitation des bâtis et vieux quartiers à Alger, a atteint 95%", a déclaré M. Chorfa à la presse, en marge d'une visite d'inspection aux différents chantiers de réalisation de logements publics locatifs (LPL), à Souidania, Douéra et Baraki.

La deuxième phase de cette opération débutera, selon le wali, incessamment et inclura le reste des bâtisses du vieux parc immobilier de Belouizdad, Hussein Dey, El Biar, El Madania et Bab El Oued.

Lors de la première phase, des bureaux d'étude et des entreprises seront mobilisés pour mener à bien ce projet, a soutenu le chef de l'exécutif, affirmant que "des montants financiers supplémentaires seront débloqués pour parachever le programme tracé", sans préciser la valeur du montant.

Selon le wali, le parc de l'habitat à Alger sera renforcé, d'ici la fin de l'année en cours, par un premier quota de 7000 logements sur 22.000 unités en cours de construction de formule "sociale", qui seront distribués progressivement.

S'enquérant des travaux du projet 2000 logements de la cité "Roukhi Abderrahmane" à Souidania, le wali d'Alger a pris note des explications faisant ressortir un taux de 78% d'avancement des travaux, et une distribution devant passer par 5 étapes d'ici juin 2021.

M. Chorfa a indiqué que cette nouvelle cité sera renforcée par de nouveaux groupements scolaires et un lycée d'une capacité de 1000 élèves en prévision de la prochaine rentrée scolaire, appelant les services de Sonelgaz à parachever la réalisation du réseau des transformateurs au nombre de 22 pour alimenter la cité.

A Douéra où il a inspecté le projet de réalisation de 924 logements publics locatifs (LPL), le wali a exhorté les responsables de l'entreprise chinoise à relancer les travaux et à respecter les délais, notamment suite à la régularisation des créances de cette entreprise.

Le wali a donné des instructions strictes aux maîtres d'oeuvre au niveau des cités 2800 logements à Houch Mihoub 1 (Baraki) et 1400 logements à Houch Mihoub 2 (Baraki) et ce pour une meilleure organisation des différents chantiers et leur renforcement par les moyens nécessaire notamment humains, outre le parachèvement des structures et le reste des équipements dans les délais impartis.

Concernant le remplacement de la main-d'œuvre chinoise qui fait défaut en raison de la propagation du Coronavirus, le wali a rappelé que les maîtres d'œuvre se chargeront de cette question conformément au cahier de charge et aux contrats conclus entre les deux parties.

Pour ce qui est des logements vacants à Alger, le wali a souligné l'importance de signaler ce genre de cas pour permettre aux services de la wilaya d'ouvrir une enquête.