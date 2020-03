Une peine d'une année de prison dont six mois avec sursis, assortie d'une amende de 50 000 DA, a été prononcée mercredi par le tribunal de Sidi M'hamed à l'encontre du militant et porte-parole de l'Union démocratique et sociale (UDS-non agréée), Karim Tabbou (46 ans).

Poursuivi pour "atteinte à l’unité nationale", Karim Tabbou a été placé en détention provisoire, fin septembre 2019.

Le procureur de la République avait requis, le 5 mars dernier, une peine de quatre ans de prison ferme assortie d'une amende de 200.000 DA à l'encontre de Karim Tabbou.