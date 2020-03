Le système de valeurs et la déontologie sont les deux pivots sur lesquels doit s'établir la Justice pour être forte et équitable, notamment en cette conjoncture particulière, a affirmé mardi à Alger le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati .

"En cette conjoncture particulière, la Justice gagnerait à rouler sur deux pivots: le système de valeurs et la déontologie, pour être forte et équitable et rassurer les citoyens quant à la qualité de ses décisions", a déclaré le ministre qui présidait une cérémonie de distinction en l'honneur de 142 magistrats de la Cour suprême mis à la retraite.

Pour M. Zeghmati, "quel que soit le niveau atteint par la société en termes de croissance économique, de développement politique et de progrès culturel, les valeurs demeurent le socle qui sous-tend toute entreprise sur cette voie, à même de permettre d'atteindre les objectifs escomptés".

Après avoir salué les efforts consentis par ces magistrats tout au long de leur carrière "pour ancrer les valeurs de probité et de rectitude", M. Zeghmati a souligné que "ces valeurs doivent être transmises aujoud'hui aux jeunes magistrats pour qu'ils soient les dignes héritiers de leurs prédécesseurs".

L'occasion était pour le ministre de saluer les efforts consentis par les magistrats pour instaurer "une Justice équitable, garante des droits et libertés et des droits de l'homme, une Justice qui consolide la paix et la quiétude".

Etait présent à cette cérémonie de distinction, le ministre conseiller à la Communication, porte-parole de la Présidence de la République, M. Belaid Mohand Oussaid.