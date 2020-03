Le secteur de l'Industrie a été renforcé à la faveur de la naissance du premier catalogue algérien des métiers de l'industrie qui a pour objectif de hisser le niveau et la performance des ressources humaines des entreprises économiques, et contribuer à la relance de l'économie nationale.

Le président-directeur général du Groupement Algeria Corporate Universities (GACU) relevant du ministère de l'Industrie et des mines, Ghrieb Sifi, a annoncé mardi à Alger, la naissance de ce catalogue, en présence des Secrétaires généraux des ministères de l'Industrie et des Mines, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que des représentants de différents groupes industriels publics et du Groupement Algeria Corporate Universities.

Ce Catalogue recense l'activité industrielle dans le pays et comporte une cartographie des principaux métiers de l'industrie, des programmes de formation et un guide d'utilisation.

S'agissant de l'activité industrielle, le même responsable a fait savoir que l'accent a été mis à ce que le document donne un aperçu clair des mécanismes de production au nive au des unités pilotes, choisies à l'entame de la réalisation du Catalogue.

Pour ce qui est de la cartographie des principaux et délicats métiers industriels, M. Sifi a précisé qu'il s'agit de métiers exigeant des techniques importantes dont l'absence au niveau des usines, peut constituer un risque sur le processus de production.

Quant aux programmes de formation en lien direct avec le domaine industriel, leur élaboration a été d"'une grande précision", a-t-il ajouté Le guide d'utilisation renferme les techniques devant être suivies pour faire fonctionner la machine industrielle de façon rationnelle, ce qui permettra de préserver son rendement.

A ce titre, le même responsable a indiqué qu'en plus de la version papier du catalogue, le GACU a procédé sa numérisation en recourant aux TIC.

Supervisé par l'expert en matière de l'industrie du ciment, El Hachemi Hamoud, un premier cours à distance via internet a été dispensé pour la première fois dans l'industrie algérienne, dans le cadre d'un partenariat entre le GACU, l'Institut national du travail (INT) et une start-up.

Pour être au diapason des nouvelles technologies, le GACU a mis en place un modèle d'une bibliothèque numérique des métiers de l'industrie mis à la disposition des entreprises industrielles en collaboration avec la Direction informatique du complexe sidérurgique d’El Hadjar.

Pour M. Sifi, ce modèle tend à préserver le patrimoine technique des entreprises industrielles en Algérie, et le mettre entre les mains des utilisateurs via les nouveaux moyens de communication.

Le catalogue des métiers du secteur de l'industrie permettra, a-t-il encore précisé, de construire un véritable pont entre le monde industriel, le GACU et les centres de recherche et de développement.

Incluant différents programmes techniques jusque-là élaborés, le Catalogue devra justement être concrétisé et développé en fonction des exigences du marché de l'industrie.

Collection d'échantillons de produits importés en vue d'une production locale

Par ailleurs, M. Sifi a évoqué un projet du GACU relatif à la collection d'échantillons de produits importés utilisés dans le domaine industriel, qu'il serait possible, a-t-il estimé, en collaboration avec les centres de recherche scientifique, de "produire localement et à bas prix".

Considérant la recherche et le développement opérationnel comme un deuxième pilier pour le plan d'action du GACU, la production de ces échantillons demeure, selon le même responsable, très possible.

Comme l'expertise et l'audit sont également au cœur de l'instance sous-tutelle, M. Sifi a affirmé qu'il serait procédé à la constitution d'un groupe de compétences algériennes de différents domaines de l'industrie, établies aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et compter sur leur "contribution à attiser l'action industrielle de nouveau".

Dans le but d'insérer la catégorie des sourds-muets dans la vie professionnelle, le GACU a élaboré un programme de formation spécial pour l'industrie du textile.

De son côté, le Secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines, Mohamed Bouchama a déclaré que le catalogue des métiers du secteur de l'industrie se voulait une initiative s'inscrivant dans le cadre des efforts consentis dans le domaine de la formation et la qualification des ressources humaines ainsi que l'encadrement des compétences algériennes qui contribuent "inéluctablement" à réaliser un saut qualitatif dans l'économie nationale.

Il a souligné que le Groupement Algeria Corporate Universities (GACU), récemment crée par le ministère de l'Industrie dans le cadre d'un partenariat avec les groupements industriels public et privé, est considéré comme un autre jalon renforçant et soutenant la stratégie du secteur dans le domaine de la formation et l'expertise.

Il est attendu de cette instance beaucoup d'efforts pour élever le niveau des capacités et des compétences des cadres et travailleurs du secteur, notamment en ce qui concerne l'aspect technique et de gestion, afin de permettre aux entreprises algériennes "de mener la bataille de la concurrence au double plan national et international", a fait savoir le même responsable.

M. Bouchama a ajouté que la stratégie du secteur dans le domaine de la formation et la recherche vise à "jeter de véritables ponts" entre le monde industriel et le domaine de la formation et la recherche, mettant l'accent sur la nécessité de poursuivre et d'intensifier les efforts à travers les initiatives et les projets liés directement aux besoins de l'entreprise algérienne.

Pour M. Bouchama, la naissance du premier catalogue des métiers du secteur de l'industrie en tant que référent aux entreprises industrielles pour élaborer des programmes de formation répondant aux besoins et aux attentes, se voulait également une proclamation du lancement effectif de l'activité du GACU, communément appelé l'université industrielle.

Quant au Secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Tahar Abadlia, il a affirmé qu'il est temps de mettre en place une stratégie nationale œuvrant à traiter les problèmes dont fait face la société ainsi que le domaine économique.

La recherche scientifique doit jouer son rôle dans la croissance économique, l'encouragement de l'innovation dans le domaine industrielle et la préservation des ressources naturelles et le développement du potentiel humain, a-t-il dit.

A souligner que cet événement a été marqué par la signature de 4 conventions entre les secteurs de la recherche scientifique et l'industrie à l'effet d'accompagner les groupements industriels et les entreprises économiques pour améliorer leur rendement et leur gestion et développer leur activité industrielle à travers le renforcement de leurs capacités de production et l'encouragement du produit local dans le cadre de la réduction de la facture d'importation et la diversification de l'économie national.