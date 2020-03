La Confédération africaine de tennis (CAT) a décidé de reporter à une date ultérieure, toutes ses compétitions officielles ITF/CAT, programmées initialement aux mois de mars et avril, en raison du nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé mercredi, la Fédération algérienne de tennis (FAT) sur son site web.

''Suite à la situation actuelle du Covid 19 - Coronavirus, et aux préoccupations exprimées par de nombreux pays qui devront se rendre aux Championnats d'Afrique Junior (U14 et U16), la CAT en consultation avec le Département du développement de la Fédération internationale de tennis (ITF), a passé en revue la viabilité des dates de ces événements importants et a décidé de les reporter'', a indiqué la FAT. Le rendez-vous des U14 était programmé à Madagascar (19 au 28 mars), alors que celui des U16, était prévu au Togo (31 mars au 5 avril).

De plus, il a également été décidé de reporter la compétition par équipes des U12 de la région de l'Afrique Australe (Mozambique, du 9 au 13 avril) et celle de l'Afrique du nord (Tunisie, du 1 au 5 avril).

Aussi, le circuit des U 14 en Afrique de l'Ouest (Togo, du 19 au 25 avril) a été reporté.

La CAT communiquera ultérieurement les nouvelles dates des tournois, lesquelles, ne se tiendront pas avant le 18 mai 2020.