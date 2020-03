Conformément aux instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le MJS a indiqué dans un communique transmis à l'APS, que «toutes les compétition sportives nationales devront se dérouler à huis-clos (sans public) à titre préventif et ce, jusqu'au 31 mars courant».

Concernant les compétitions internationales prévues en Algérie, le ministère de la tutelle en concertation avec les Fédérations sportives nationales et internationales concernées, ont décidé du «report de toutes les manifestations sportives à l'exception de celles qualificatives aux compétitions internationales, continentales et régionales».

«La participation des athlètes algériens aux compétitions internationales ne sera permise qu'au cas ou l'absence de l'Algérie pourrait être pénalisée ou la disqualifierait des évènements sportifs mondiaux.

Néanmoins, les athlètes concernés seront, à leur retour, obligatoirement soumis aux mesures médicales usitées», précise le MJS.

Ces mesures de précaution, concernent également les stages de préparations des athlètes et équipes nationales à l'étranger, qui ont été différés au 15 avril courant.

L'Algérie a décidé d'annuler les rassemblement sportifs en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé mardi le ministre de la Santé Abderahmane Benbouzid.

«Tous les rassemblements sportifs, culturels, politiques sont annulés.

Tous les salons et les foires sont annulés, on ne prend pas de risque», a déclaré Benbouzid lors d'un forum du quotidien Echaab.

«Le président Abdelmadjid Tebboune nous a donné des instructions pour interdire tous les rassemblements, et parmi eux les stades», a-t-il ajouté.

A ce jour, 19 cas de Covid-19 ont été confirmés par le ministère algérien de la Santé, dont 17 sont issus de la même famille.

Le premier cas confirmé, un ressortissant italien, a été transféré, en bon état de santé, vers son pays le 28 février dernier.