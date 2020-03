Les 268 passagers d'un navire en provenance d'Italie ont été placés en «auto-isolation», a déclaré mardi, la directrice générale de l'Observatoire national tunisien des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya.

S'exprimant lors d'un point de presse périodique, Mme Ben Alaya, citée par l'agence de presse TAP, a annoncé la création d'une application électronique qui permet à toute personne arrivée en Tunisie de n'importe quel pays à travers le monde, de remplir un formulaire lui permettant de suivre son état de santé, à distance. La responsable a également rappelé que les sanctions infligées aux personnes qui ne se conforment pas aux consignes exigées par le ministère de la Santé, peuvent aller jusqu'à six mois d'emprisonnement et une amende de 1.500 dinars.



Etats-Unis L'Etat de New York va envoyer la Garde nationale dans une zone de confinement d'un foyer de COVID-19

L'Etat de New York va mettre en place une zone de confinement dans un foyer de COVID-19 et y enverra la Garde nationale pour aider à contenir le virus, a annoncé mardi le gouverneur de l'Etat, Andrew Cuomo. Lors d'une conférence de presse, M. Cuomo a précisé que des troupes de la Garde nationale seront envoyées à New Rochelle, dans le comté de Westchester, pour aider à nettoyer les surfaces et à livrer de la nourriture dans la zone. La zone de confinement s'étendra dans un rayon d'un mile (1,6 km) autour d'un point situé près d'une synagogue, dans laquelle les écoles, les lieux de culte et autres grands lieux de rassemblement seront fermés pendant deux semaines.

New Rochelle est au centre d'une épidémie de COVID-19 dans le comté de Westchester, qui se trouve juste à l'extérieur de New York et compte actuellement 108 cas confirmés. Elle abrite également le deuxième cas confirmé par l'Etat, un avocat qui a travaillé à Manhattan et est lié à des dizaines de cas diagnostiqués au cours de la semaine dernière. «C'est une action radicale, mai s c'est le plus grand ensemble de cas dans le pays», a souligné M. Cuomo. «Les chiffres augmentent sans cesse, et nous avons besoin d'une stratégie spéciale de santé publique pour New Rochelle». Plus de 170 cas ont été signalés dans l'Etat de New York, la plus grande partie d'entre eux étant regroupés dans le comté de Westchester.



Royaume-Uni Une ministre déléguée à la Santé britannique contaminée

Une ministre déléguée au secrétariat d'Etat britannique à la Santé, Nadine Dorries, a annoncé mardi dans un communiqué avoir été contaminée par le coronavirus. «Je peux confirmer que j'ai été testée positive pour le coronavirus (...) et que je me suis mise à l'isolement à mon domicile», a affirmé cette membre du gouvernement de Boris Johnson, âgée de 62 ans. Les autorités sanitaires cherchent maintenant à savoir où elle a contracté le virus et à qui elle pourrait éventuellement l'avoir transmis, a ajouté Mme Dorries. La ministre déléguée, qui a participé ces dernières semaines à l'élaboration de la règlementation conçue pour endiguer l'épidémie, est la première membre de la classe politique britannique diagnostiquée avec la maladie (Covid-19). Selon le Times, elle a «rencontré des centaines de gens au Parlement la semaine dernière et assisté à une réception au 10 Downing Street avec Boris Johnson».

Elle a commencé à se sentir mal vendredi alors qu'elle signait un texte ajoutant le virus à la maladie à déclarer obligatoirement aux autorités, a ajouté le quotidien, qui rapporte qu'elle est en pha se de convalescence. «Je voudrais remercier (...) le formidable personnel du NHS ïsystème de santé publicû qui m'a apporté ses conseils et son soutien», a-t-elle écrit. Un débat agite le Royaume-Uni pour savoir s'il faut ou non suspendre les activités du Parlement, ce que le gouvernement est réticent à faire en pleine crise de santé publique mondiale. Le pays a recensé 373 cas de la maladie, et six décès.