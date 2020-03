Séoul a annoncé mercredi pour la première fois en cinq jours une hausse du nombre de nouveaux cas d'infections au coronavirus, alors que la baisse des derniers jours avait donné à espérer une issue prochaine de cette crise.

La Corée du Sud avait été le premier pays, après la Chine, à enregistrer une très forte propagation de l'épidémie de Covid-19, et demeure l'un des pays les plus touchés au monde.

Au total, 242 nouveaux cas ont été recensés mardi, ont annoncé mercredi les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC), ce qui porte le total de personnes qui ont été infectées en Corée du Sud à 7.755.

Séoul a déploré six nouveaux décès, ce qui porte le bilan à 60 morts.

Chaque matin, les KCDC annoncent le nombre de cas qui ont été enregistrés la veille. Et le chiffre de mardi constitue la première hausse après quatre jours consécutifs de reflux. Cette augmentation demeure inférieure à ce qui était la norme au début du mois, quand entre 500 et 600 nouvelles contaminations étaient répertoriées quotidiennement. Mais les autorités ont appelé à ne pas relâcher la vigilance, en dépit des bonnes nou velles des derniers jours.

D'autant qu'un nouveau groupe d'infection a été repéré à partir d'un centre d'appel de la capitale. Au moins 90 personnes ont été contaminées, entre les employés de cette entreprise et les membres de leur famille. «C'est le plus important foyer d'infection à Séoul», a déclaré mercredi à la radio le maire de la capitale Park Won-soon, précisant que des tests de dépistage étaient réalisés auprès d'un demi millier de personnes travaillant dans le même immeuble.

Plus de 60% des cas recensés en Corée du Sud sont liés à l'Eglise Shincheonji de Jésus, une organisation accusée par certains d'être une secte. Une de ses adeptes, une femme de 61 ans, avait assisté à quatre cérémonies religieuses avant d'être diagnostiquée comme porteuse du virus.