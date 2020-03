La Chine a enregistré 22 morts du coronavirus au cours des dernières 24 heures, a annoncé mercredi la commission nationale (ministère) de la Santé, faisant état également d'une légère remontée du nombre de nouvelles contaminations.

Le pays où le Covid-19 est apparu à la fin de l'an dernier compte désormais 3.158 décès, sur un total mondial qui a franchi mardi la barre des 4.000 morts. Pékin avait annoncé mardi 17 nouveaux décès. Le ministère a également fait état d'une légère augmentation du nombre quotidien de cas d'infection, avec 24 nouveaux porteurs du virus comptabilisés, dont 13 dans la seule province du Hubei (centre), berceau de l'épidémie.

Le bilan national annoncé la veille était de 19 nouvelles contaminations, soit le chiffre le plus bas depuis le début du comptage en janvier.

Cette hausse est largement liée aux cas d'infection importée: 10 ont été annoncés mercredi contre deux la veille, portant le total à 79 cas en provenance de l'étranger, notamment d'Italie et d'Iran.

Le nombre total de contaminations s'inscrit désormais à 80.778 en Chine, sur un total mondial de plus de 117.000.

Le no mbre de nouvelles contaminations annoncé ces derniers jours est sans commune mesure avec les bilans communiqués mi-février, lorsque ce chiffre dépassait quotidiennement plusieurs milliers.