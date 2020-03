"Les premiers résultats ont été obtenus en stabilisant la situation et en renversant la tendance à Wuhan et au Hubei", la province environnante, où quelque 56 millions d'habitants sont placés en quarantaine depuis fin janvier, a dit M. Jinping, cité par l'agence Chine nouvelle.

La venue de Xi Jinping intervient après l'annonce le jour même par le ministère de la Santé de chiffres encourageants pour la Chine, avec seulement 19 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures.

Une chute spectaculaire par rapport aux centaines de contaminations annoncées quotidiennement en février, signe que les mesures drastiques de confinement portent leurs fruits.

Le nouveau coronavirus est apparu en décembre à Wuhan, avant de se propager dans tout le pays puis à l'étranger. Plus de 110.000 personnes ont été contaminées dans le monde, dont quelque 4.000 mortellement, la très grande majorité en Chine.