Plusieurs citoyens de la mechta Bouchehda, située sur les hauteurs des montagnes de la commune d’Ouled Idriss relevant de la wilaya de Souk Ahras, ont bénéficié de consultations, de services médicaux ainsi que de médicaments, dans le cadre de la caravane médicale militaire, arrivée mardi dans la région.

"Cette initiative traduit la force du lien Armée-nation et met en exergue la grande importance qu’accorde l'Armée Nationale Populaire (ANP) digne héritière de l'Armée de libération nationale, pour soutenir le peuple notamment dans le domaine médical et prendre en charge des habitants des zones enclavées de cette wilaya frontalière", a précisé à l’APS le chargé de l’information de cette caravane, le commandant Adel Foughali. Une équipe composée de médecins spécialistes et de paramédicaux a été mobilisée pour assurer l’encadrement de cette caravane qui constitue un volet du programme de la 5ème région militaire ciblant plusieurs localités enclavées et assurant consultations médicales, médicaments et sensibilisation et pérevntion, a souligné le même officier. De son côté, le commandant Lotfi Mesab hiya, médecin aux services de la santé militaire, a indiqué que "cette caravane soutient les efforts déployés de l’ANP dans la prise en charge médicale des habitants de diverses régions du territoire national et offre les soins nécessaires et sensibilise les résidents des mechtas sur des pathologies et leur complications tout en contribuant à la réalisation du dépistage précoce de certaines maladies".

En plus des consultations médicales et des médicaments distribués aussi bien au profit des malades de cette mechta que ceux des zones limitrophes, des conseils autour des maladies infectieuses dont le coronavirus, ont été également prodigués, ajoute la même source.

Cette caravane a été accueillie favorablement par les habitants de la mechta Bouchehda, qui sont dans l’obligation de se déplacer à la commune d’Ouled Idriss ou au chef lieu de wilaya pour des soins.

"L’organisation de cette caravane intervient en exécution des instructions du haut commandement de l’ANP pour la prise en charge médicale des citoyens et le renforcement de la couverture sanitaire dans les zones enclavées de la wilaya de Souk Ahras", selon un communiqué émanant de la Direction régionale de la communication, de l’information et de l’orientation de la cinquième région militaire.