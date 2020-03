Au moins 197 cas de leishmaniose cutanée ont été enregistrés durant les mois de janvier et février 2020 dans la wilaya d’El-Oued, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de la Santé et de la Population (DSP).

Ces cas ont été enregistrés notamment à travers les communes de la bande frontalière, à savoir Benguecha, Taleb-Larbi et Douar El-Ma, avec 81 personnes atteintes, soit 41% des cas confirmés, parmi les 30 communes que compte la wilaya d’El-Oued, a fait savoir le DSP, Abdelkader Laouini.

L’épidémiologiste, Khaled Khalil, de la DSP d’El-Oued, a, de son coté, imputé la prévalence de cette pathologie dans ces régions à la présence de facteurs d’humidité et le foisonnement d’agglutinements d’eaux stagnantes, milieu propice à la prolifération du "phlébotome", vecteur de transmission de cette pathologie.

La plupart des cas (80%) ont été relevés parmi les enfants scolarisés, des trois paliers de l’enseignement, ayant été piqués par l’insecte "Phlébotome" connu communément par le "moustique de Biskra", vecteur de cette pathologie, a-t-il ajouté.

Afin de préserver la santé humaine, une série de mesures préventives et curatives ont été prises au profit des populations des localités enclavées des communes frontalières de la wilaya, pour lutter contre l’apparition d’éventuels cas, à travers notamment la mobilisation d’un laboratoire médicalisé mobile pour la consultation et le traitement des malades, en plus de l’organisation de caravanes de dépistage. L’accroissement subite de cas de leishmaniose est imputé par la DSP au retard accusé l’an dernier, entre avril et septembre notamment, dans la prise des mesures préventives consistant en l’aspersion d’insecticides à proximité des zones d’habitation et au niveau des lacs et plans d’eau, avant de rattraper la situation dans le cadre du programme préventif et de lutte contre cette maladie. Pas moins de 410 cas de leishmaniose cutanée avaient été enregistrés en 2019 dans la wilaya d’El-Oued, selon la Direction de la Santé.