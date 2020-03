Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid a affirmé mardi que l'Etat avait mobilisé "tous les moyens nécessaires" pour faire face au coronavirus qui s'est propagé dans plusieurs pays du monde.

"Les pouvoirs publics sont entièrement prêts pour faire face aux développements de la situation concernant la propagation du Coronavirus", a indiqué le ministre dans une déclaration à l'APS, assurant que l'"Etat a mobilisé tous les moyens nécessaires pour prendre en charge les citoyens et maîtriser la situation".

Rappelant le budget de 3.7 milliards DA alloué par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour faire face à cette épidémie, le ministre a assuré de la disponibilité de l'Etat à consacrer, si besoin est, un budget supplémentaire.

Interrogé sur les mesures prévues en cas d'élévation du niveau d'alerte du stade 2 au stade 3, Pr. Benbouzid a rappelé que l'Algérie "a pris toutes les mesures préventives depuis l'annonce par l'Organisation mondiale de Santé (OMS) de la pandémie, et ce en tirant profit des exp ériences des pays où le coronavirus s'est propagé pour la prise en charge des 20 cas jusqu'à présent confirmés".

"En cas de propagation du virus, l'Etat élèvera le niveau d'alerte au maximum pour maîtriser la situation, a-t-il rassuré.

S'agissant de la suspension des vols entre l'Algérie et certains pays touchés par le virus, le Pr. Benbouzid a affirmé que plusieurs pays "ont maintenu les vols à l'exception de quelques régions très limitées et que l'Algérie emprunte la même voie".

Evoquant les moyens dont dispose le secteur pour lutter contre cette épidémie, le ministre a fait état de la "disponibilité de deux millions de masques au niveau des stocks d'urgences de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) en sus d'un grand nombre de masques de haute qualité destinés au corps médical", indiquant avoir accordé toutes les "facilités requises aux producteurs locaux", et donné des instructions fermes aux Douanes pour interdire l'exportation de ces produits. Pour ce qui est de la préparation des services hospitaliers pour faire face à toute urgence, le premier responsable du Secteur a fait savoir qu'une instruction a été donnée à tous les hôpitaux de référence à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour une prise en charge optimale des citoyens et le respect de leur dignité.

Quant au service des maladies infectieuses ayant accueilli les cas confirmés positifs au coronavirus, et les images relayées sur les réseaux sociaux montrant des conditions "indignes" de prise en charge des malades, le ministre a imputé cette situation "à l'ancienneté de cet établissement dont la réalisation remonte à plus d'un siècle", affirmant que les malades "y séjournent pour une courte période avant d'être transférés vers d'autres services". "J'ai pleinement confiance dans le personnel de la santé, car la situation est difficile au niveau international et exige la conjugaison des efforts de tous les secteurs ministériels pour la protection du citoyen", a-t-il poursuivi.

S'agissant des équipements devant être importés, notamment les caméras thermiques, le Pr.

Benbouzid a fait savoir que les aéroports et les ports ne disposant pas d'un nombre suffisant de ces équipements seront dotés.

Il a rappelé, en outre, l'importation de nouveaux appareils de dépistage du coronavirus en un temps réduit chez les voyageurs rapatriés des pays connaissant une propagation de l'épidémie et l'ouverture d'annexes relevant de l'Institut Pasteur à Oran, Constantine et Ouargla, outre le recours à un laboratoire relevant du secteur privé à Sétif afin de "rapprocher la santé du citoyen et réduire la pression sur le Labor atoire grippe et virus respiratoires de l'Institut Pasteur qui réceptionne, jusqu'à l'heure actuelle, tous les échantillons de gènes émanant de toutes les régions du pays".

Concernant les mesures de prévention, le ministère a mis sur pied un plan stratégique d'information et de communication, prévoyant notamment une plateforme pour réceptionner tous les appels et les demandes de renseignement des citoyens sur le numéro 3030, outre la distribution de flyers et d'affiches au niveau des aéroports, des ports et des établissements publics.

Le ministère adresse quotidiennement des recommandations aux citoyens pour veiller au respect des règles d'hygiène et à ne pas se laisser entrainer par des Fakenews circulant sur les réseaux sociaux.