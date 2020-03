La situation du nouveau coronavirus (Covid-19) en Algérie «reste stable avec un total de 19 cas nationaux confirmés», a indiqué mardi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué, affirmant qu'«aucun nouveau cas n'a été notifié ce jour (mardi)».

Le dispositif de veille et d'alerte mis en place par le ministère de la Santé demeure en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son «plus haut niveau», souligne le ministère.

Dimanche, un nouveau cas de Covid-19 a été confirmé en Algérie, une ressortissante algérienne ayant séjourné en Espagne, portant à 19 le nombre de personnes touchées par le virus, dont 17 sont issus de la même famille. Le premier cas confirmé, un ressortissant italien, a été transféré, en bon état de santé, vers son pays le 28 février dernier.