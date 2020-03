Dix personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées suite à une collision entre deux véhicules mercredi à Johannesburg en Afrique du Sud, ont indiqué les services de secours de la métropole. L'accident est survenu lorsqu'un grand taxi et un véhicule léger sont entrés en collision au niveau d'un quartier au sud-ouest de la ville. Parmi les victimes figurent trois enfants. Les routes sud-africaines sont parmi les plus meurtrières en Afrique. Selon des chiffres officiels, plus de 14.000 personnes sont tuées chaque année sur les routes du pays. Les accidents de la route coûtent à l’économie sud-africaine plus de 164 milliards de rands (environ 11 milliards de dollars US).