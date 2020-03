Une nouvelle étude pointe du doigt le lien entre l'hypertension artérielle et la carence en vitamine D. Et si le soleil permettait de faire baisser la tension ?

La vitamine D est-elle en passe de devenir la vitamine miracle de ce XXIe siècle ? De plus en plus d'épidémiologistes étudient les relations entre les carences en vitamine D et le développement de certaines maladies. Selon des études récentes, un taux de vitamine D plus bas que la moyenne ouvrirait la porte à la dépression, augmenterait fortement le risque de fibrome utérin ou ferait le lit de la sclérose en plaques.

Et voilà que l'on apprend, par le biais d'une nouvelle étude de l'Université d'Australie du Sud, qu'une carence en vitamine D expliquerait également pourquoi certaines personnes souffrent d'hypertension artérielle, un des risques majeurs de maladie cardiovasculaire. Mieux, pour ces personnes, il semblerait qu'une supplémentation en vitamine D, leur permettrait de se passer de médicaments antihypertenseurs. "Compte tenu des coûts et des effets secondaires associés aux médicaments anti-hypertenseurs, la possibilité de prévenir ou de réduire la pression artérielle et donc le risque d'hypertension avec de la vitamine D est une solution particulière attractive" a déclaré le professeur Elina Hyppönen de l'Université de l'Australie du Sud, principal auteur de l'étude.