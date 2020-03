On le sait, le surpoids et l’obésité aggravent le risque de maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, diabète, athérosclérose) les études nous l’assènent suffisamment. Mais ce cercle vicieux devient-il un cercle vertueux quand il est pris à rebrousse-poil ? C’est la question que s’est posée le professeur John Deanfield de l'University College de Londres (UCL). Bonne nouvelle ! Le chercheur nous confirme dans la revue Lancet Diabetes & Endocrinology qu’il n’est jamais trop tard pour décider de se prendre en main. La perte de poids, peu importe l’âge où on décide à l’entreprendre, se répercute positivement sur le risque cardiaque. L’étude a examiné l’impact de changements de poids sur les facteurs de risque cardiovasculaire sur un groupe de 1 273 hommes et femmes britanniques, suivis depuis leur naissance en mars 1946. Les résultats montrent que plus l’excès de masse graisseuse (adiposité) est durable, plus les risques de problèmes cardiovasculaires plus tard augmentent. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil.

Il n’y a pas d’âge pour penser à sa santé

La suite est autrement plus intéressante : l’étude montre clairement que la courbe du risque cardiovasculaire a tendance à s’inverser et les marqueurs de santé s’améliorer pour chaque baisse de l’IMC gagnée. Les bénéfices cardiovasculaires s’observent sur le long terme. Pour les chercheurs, cette recherche apporte la preuve qu’il faut encourager les "stratégies de santé public et d’amélioration du mode de vie des personnes en surpoids ou obèse à tous les âges".

L’âge charnière où les femmes sont plus susceptibles de grossir est de 38 ans. Chez les hommes c’est à 44 ans.