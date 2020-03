Une étude américaine confirme le bénéfice d'une intervention précoce sur les premiers signes d'autisme chez les nourrissons.

Un diagnostic de l'autisme dès l'âge de six mois permettrait d'éliminer par la suite les symptômes de la maladie, d'après une toute nouvelle étude américaine, publiée dans la revue scientifique Journal of Autism and Developmental Disorders.

Actuellement, la plupart des enfants autistes sont diagnostiqués à partir de l'âge de 3 ans, notamment quand un retard de langage se manifeste.

Ici, les chercheurs de l'UC David MIND Institute de Californie (Etats-Unis) ont choisi de s'intéresser à des enfants autistes de 6 à 15 mois.

Ceux-ci présentaient des symptômes caractéristiques : la perte de contact visuel et de l'intérêt pour les interactions sociales, des mouvements répétitifs et un manque de communication.

Le traitement mis à l'essai chez les nourrissons fut alors « délivré » par ceux qui passaient le plus de temps avec les bébés : les parents eux-mêmes.

Avec l'aide et le soutien des thérapeutes, les parents ont veillé à favoriser au mieux les interactions avec l'enfant de manière à développer un intérêt chez le nourrisson.

Les parents tentaient alors de créer une routine sociale agréable pour l'enfant, dans le but d'accroitre sa capacité d'apprentissage.

Les interventions étaient axées sur l'augmentation des interactions parent-enfant, apportant sourires et réjouissances au duo formé. L'utilisation de jouets pour soutenir l'attention de l'enfant était également à l'essai.

Six enfants sur sept sans symptômes à l'âge de 3 ans

« Six enfants sur sept ont retrouvé leurs capacités d'apprentissage et de langage entre leur 2ème et 3ème anniversaire » se réjouit la professeure Rogers, auteure principal de l'étude.

« Et ce sont les parents, non les thérapeutes, qui ont permis cela, insiste la chercheuse, les parents sont avec leurs bébés au quotidien. Ce sont ces petits instants, lors du changement de couche, du repas, des jeux, des promenades, qui font les moments cruciaux de l'apprentissage pour ces bébés. Et seuls les parents peuvent en tirer tous les bénéfices. »

Si l'étude donne beaucoup d'espoir quant aux possibilités de traitements de l'autisme, elle met surtout en lumière la nécessité de développer un diagnostic précoce, avant la scolarisation de l'enfant, si l'on veut obtenir les meilleurs résultats.