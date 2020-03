Les membres de l'équipe du Dr Felice Jacka, de l'Université de Deakin, en Australie, ont décidé d'adopter une toute nouvelle thérapie, face aux patients qui souffrent de dépression. Pas question de tester un nouveau cocktail de médicaments. Pas question non plus de les faire parler de leurs soucis à la maison ou au travail. Non. Ensemble, ils vont parler de nourriture. Car selon le Dr Jacka, modifier leurs habitudes alimentaires pourrait être un bon moyen d'ouvrir la voie vers la guérison.

Selon elle, l'alimentation grasse et sucrée est tout aussi mauvaise pour l'esprit que pour le corps. Le résultat est une cascade de réactions dans le cerveau qui peuvent, chez certaines personnes prédisposées, déboucher sur une dépression.

Manger sainement permettrait de diminuer les médicaments

Bien que le lien ne soit pas encore prouvé, les Autorités sanitaires américaines a déjà pris certaines mesures. C'est ainsi que le département américain de la défense finance actuellement un programme de livraison de colis d'aliments riches en nutriments aux vétérans de l'armée, pour voir si une alimentation saine peut réduire le taux de suicide chez les anciens soldats. Les patients du Dr Jacka poursuivront, bien évidemment, leur traitement médical. Mais le médecin pense qu'une alimentation saine pourrait éviter d'aggraver les symptômes, et, à terme, d'alléger les traitements médicaux.

Des études précédentes ont déjà pointé du doigt une sorte de cercle vicieux : la dépression provoque une forme d'inflammation et une exacerbation du système immunitaire et l'inflammation fait le lit de la dépression. Or, une alimentation riche en gras et en sucre, provoque un stress oxydatif, donc une inflammation.

"Si nous arrivions à montrer le lien, cela expliquerait aussi pourquoi certaines personnes développent une forme de dépression alors que rien, dans leur vie, ne paraît les avoir affecté".