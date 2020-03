L'Algérie et la Grande Bretagne s'engagent à établir une coopération "plus large, approfondie et plus diversifiée", a indiqué lundi à Alger, le ministre d'Etat britannique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, James Cleverly.

"L'Algérie et la Grande Bretagne s'engagent à établir une coopération plus large, approfondie et plus diversifiée", a indiqué M.Cleverly dans une déclaration à la presse, en marge de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Les deux parties ont évoqué les possibilités d'investissement commun et les efforts pour accroitre les échanges culturels, a ajouté M. Cleverly, exprimant sa "satisfaction" quant à sa co-signature d'un mémorandum d'entente portant sur la création d'une école d'enseignement de l'anglais en Algérie.

Cette initiative servira à élargir l'implantation d'autres écoles britanniques en Algérie, a indiqué le ministre britannique, précisant que celles-ci vont renforcer notamment les échanges entre les deux pays.

La 9ème session du Dialogue stratégique algéro-britannique qui s'est tenue dans la matinée, a été marquée par la signature de deux mémorandums d'entente portant sur la coopération dans le domaine de l'environnement et l'enseignement de la langue anglaise en Algérie.