Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi le ministre nicaraguayen des Relations extérieures, Denis Moncada Colindres, Envoyé spécial du président du Nicaragua, Daniel Ortega, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Lors de cette audience, le Président de la République a reçu un message de son homologue nicaraguayen portant sur le renforcement de la solidarité et de la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Le Président Ortega a félicité, dans son message, le Président Tebboune pour son élection à la magistrature suprême et l'a invité à visiter le Nicaragua dès qu'il en aura l'occasion.

De son côté, le président de la République a remis à l'Envoyé spécial une invitation à son homologue pour effectuer une visite en Algérie et lui a demandé de l'assurer de son de souci de préserver les relations séculaires de plus de 50 ans entre les deux pays qui se sont illustrés dans la défense de la liberté, de la dignité et de la souveraineté des peuples, conclut le communiqué.