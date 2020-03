La porte du dialogue demeure "ouverte" à tous les imams, pour une prise en charge idoine de leurs préoccupations, a affirmé, lundi à Chlef, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi.

Dans un déclaration à la presse, en marge de l’ouverture de la conférence nationale des cadres du ministère des Affaires religieuse et des Wakfs, à l’hôtel Mirador, le ministre, qui a assuré que la "porte du dialogue est ouverte à tous les imams, pour une prise en charge de leurs préoccupations", a fait part de l’accueil de représentants d’imams, durant la semaine écoulée.

"Toute personne désirant dialoguer et s’exprimer est la bienvenue. Et il n’y pas de portes fermées au dialogue, à condition que celui-ci soit dans les limites de l’éthique et du respect des règles de sécurité du pays, ainsi que d’une manière organisée et programmée", a-t-il ajouté, en outre.

M.Belmehdi a signalé, néanmoins, que "certains représentants ont demandé à être reçus, avant que le Gouvernement n’adopte son programme de travail.

Ce qui n’était pas possible", a-t-il fait savoir. Il a, toutefois, assuré que son département ministériel est "ouvert à toutes les propositions et formes de dialogue, susceptibles de contribuer à une gestion idoine du secteur en général", a-t-il indiqué.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a procédé, dans la matinée, à l’ouverture de la conférence nationale des cadres de son ministère.

Il s’est, par la suite, rendu dans la commune de Taouegrit (68 km à nord- ouest de la wilaya), pour une visite de la Zaouia Chaàbnia, avant de procéder à la distribution d’aides à des familles nécessiteuses du village Ouled El Hadj Kherroubi, de la même localité.