Le Liban a enregistré hier son premier décès du nouveau coronavirus sur les 41 cas de contamination recensés, a confirmé un responsable du ministère de la Santé.

Il s'agit d'un Libanais de 56 ans qui était rentré d'Egypte et se trouvait dans un état «très critique» dans un hôpital gouvernemental à Beyrouth, a indiqué le responsable cité par des médias.

Le quinquagénaire, décédé dans la matinée, faisait partie de quatre cas critiques placés en quarantaine à l'hôpital Rafic Hariri.

Pour éviter une propagation du virus, les autorités libanaises ont ordonné la fermeture des crèches, écoles, universités et centres sportifs du pays jusqu'au 15 mars.

Elles ont aussi interdit d'entrée sur le territoire des voyageurs venant de Chine, d'Italie, d'Iran et de la Corée du Sud.

Lundi, le gouvernement a ordonné la suspension des concerts et des évènements artistiques.

La municipalité de Beyrouth a également annoncé la fermeture des jardins publics.

De leur côté, quatre pays du Golfe, l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït et Bahreïn ont suspendu à titre «temporaire» les vols en provenance et à destination du Liban.



Le président du Parlement européen décide d'exercer ses fonctions depuis son domicile

Le président du Parlement européen, David Sassoli, a annoncé hier avoir décidé «par précaution» d'exercer ses fonctions depuis son domicile bruxellois pendant 14 jours, après s'être rendu en Italie le week-end dernier.

«C'est pourquoi, après avoir été en Italie le week-end dernier, j'ai décidé, par précaution, de suivre les mesures indiquées et d'exercer ma fonction de président depuis mon domicile à Bruxelles, conformément aux 14 jours indiqués par le protocole sanitaire», a déclaré le responsable européen dans un communiqué Mardi se tenait à Bruxelles une session plénière du Parlement européen réduite à une journée en raison du coronavirus.

Selon son entourage, le président du Parlement européen, qui s'est rendu à Rome, «ne présente aucun symptôme», et n'est pas allé dans les zones les plus touchées par l'épidémie du coronavirus, Covid-19. «C'est un moment délicat pour nous tous», a indiqué David Sassoli. «Le Parlement continuera à travailler pour exercer ses fonctions. Aucun virus ne peut bloquer la démocratie», a-t-il ajouté. David Sassoli avait ouvert lund i, avant l'annonce des mesures italiennes, la session plénière du Parlement européen. Initialement prévue de lundi à jeudi à Strasbourg, la session a été exceptionnellement délocalisée à Bruxelles et réduite en raison du coronavirus.



L'Iran annonce 54 nouveau décès

L'Iran a annoncé hier le décès de 54 personnes supplémentaires infectées par le nouveau coronavirus, le plus lourd bilan en une journée depuis le début de l'épidémie dans ce pays, l'un des plus touchés au monde.

Ce nouveau bilan porte à 291 le nombre de personnes tuées par le Covid-19 en Iran, a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, lors d'une conférence télévisée. Il a ajouté que 881 nouveaux cas avaient été confirmés, ce qui porte le total des infections à 8.042 cas.