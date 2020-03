Le gouvernement népalais a décidé d'ajouter la France, l'Allemagne et l'Espagne à sa liste des pays dont les ressortissants n'obtiendraient pas de visa à leur arrivée au Népal à titre temporaire, et ce, en raison du coronavirus, a annoncé le ministère népalais de l'Immigration.

Selon le site web du ministère, le gouvernement népalais a décidé de suspendre temporairement le visa à l'arrivée pour les ressortissants de ces trois pays, à compter de mardi et ce jusqu'à nouvel ordre. Récemment, le Népal avait suspendu son régime d'octroi de visas à l'arrivée à son territoire pour les ressortissants de cinq pays : la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Italie et l'Iran, qui sont touchés par le coronavirus.

En revanche, les ressortissants de ces huit pays ayant l'intention de visiter le Népal peuvent obtenir un visa à l'avance auprès des missions népalaises à l'étranger, a ajouté le ministère.