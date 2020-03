Une loi de finances complémentaire (LFC) pour l'exercice 2020, destinée à dégager les financements nécessaires aux actions urgentes et prioritaires est en cours de préparation, a annoncé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

"Le gouvernement est en train de préparer la loi de finances complémentaire pour 2020, afin de dégager les financements nécessaires aux actions urgentes et prioritaires", a déclaré M. Djerad dans un entretien accordé à l'APS en marge de la cérémonie d'installation du nouveau président du Conseil national économique et social (CNES), tenue lundi à Alger.

Concernant les nouvelles dispositions du Projet de la loi de finances complémentaire (PLFC 2020), le Premier ministre a expliqué que ce nouveau texte prévoyait, notamment, l'annulation des mesures "discriminatoires" contenues dans la LF 2020.

En outre, le gouvernement compte, selon M. Djerad, introduire dans le PLFC 2020 des mesures fiscales incitatives au profit des entreprises ainsi que les mesures légales de base nécessaires à l'assainissement et à l'amélioration du climat des affaires et à la relance de l'investissement.

Maintien des engagements de l'Etat en dépit de la chute du pétrole

A une question sur les conséquences de la baisse des prix du pétrole sur les politiques du développement prônées par le Gouvernement, Le Premier ministre a rassuré que l'Etat compte maintenir ses engagements en matière de financement de développement, malgré l'impact de l'épidémie de coronavirus sur les prix de pétrole, tout en adoptant une gestion "prudente" des finances publiques.

"Face aux incertitudes qui pèsent sur les perspectives économiques dans le monde en raison de l'épidémie du coronavirus et de la baisse des prix du pétrole, le gouvernement s'attèle à gérer d'une manière prudentielle et rationnelle les finances du pays avec, comme priorité, le maintien de l'engagement de l'Etat dans le financement du développement", a affirmé M. Djerad.

Selon le Premier ministre, cette vision constitue le cadre de référence opérationnel de la mise en œuvre par le gouvernement de son plan d'action pour faire face à la baisse des prix du pétrole, à travers la réduction du gaspillage des ressources, la rationalisation des dépenses de fonctionnement et d'équipement et la promotion de manière soutenue d'une économie diversifiée, développant davantage l'économie réelle et son moteur l'entreprise nationale, créatrice de richesse.

M.Djerad a noté, dans ce cadre, que la conjoncture connait depuis plusieurs semaines une "forte dégradation" en rapport avec l'évolution de la situation liée au coronavirus.

"Cette situation impacte négativement nos ressources en devises et accentue les contraintes budgétaires déjà pressantes, ce qui nous interpelle pour l'adoption de mesures à caractère conjoncturel et structurel en vue d’aboutir au redressement de la situation financière", a-t-il expliqué.

Ces mesures devront permettre la consolidation des réserves de change en freinant le rythme de leur détérioration et de dynamiser la croissance économique en favorisant l’investissement à forte valeur ajoutée de nature à améliorer la situation de la balance des paiements, a souligné le Premier ministre.

"Le retour progressif aux équilibres macro économiques doit constituer également un objectif permanent, en rationalisant les dépenses publiques, en ciblant les politiques de subvention et en éliminant les sources de gaspillage et les dépenses sans impact significatif sur l'amélioration du cadre de vie de nos populations", a-t-il soutenu.