Deux députés français et un employé de l’Assemblée nationale ont contracté le coronavirus, a indiqué l’institution dans un communiqué de presse. Six autres personnes sont «prises en charge par les services de santé en vue d’un dépistage parmi lesquelles cinq députés et un agent», ajoute le communiqué.

L’épidémie du coronavirus s’est invitée jusqu'au cœur du Parlement français puisque l’Assemblée Nationale recense désormais 3 contaminations confirmées et plusieurs cas suspectés. Dans son communiqué de presse, l’organe parlementaire précise qu’une «députée est hospitalisée « tandis que le député Jean-Luc Reitzer se trouve dans un état grave, en réanimation.

La troisième personne contaminée est un employé de la buvette de l’assemblée nationale. A noter également que 4 employés du Palais Bourbon, ont «fait l’objet d’un test négatif, parmi lesquelles trois membres du personnel et une collaboratrice». L’assemblée précise, enfin, que les travaux parlementaires seront interrompus en raison des élections municipales « du 9 mars au 22 mars inclus» et que «le nombre de personnes sur site sera fortement réduit du fait du départ des députés dans leur circonscription et des congés annuels».

Le dernier bilan officiel de l'épidémie de COVID-19 en France est de 1.412 cas confirmés dont 286 de plus en 24 heures, et de 25 décès, a annoncé Jérôme Salomon, directeur général de la Santé au ministère des Solidarités et de la Santé, lors d'un point presse lundi.

«En France, nous avons une évolution inéluctable vers une épidémie mais il demeure de nombreuses incertitudes (...) sur l'impact des mesures prises pour contenir la progression de l'épidémie», a-t-il indiqué.