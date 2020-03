Une porte-parole de la compagnie, citée par des médias, a confirmé l'annulation, indiquant que «tous les clients qui devaient voyager aujourd'hui (mardi) ont été contactés», sans donner de précision sur d'éventuelles annulations pour les prochains jours.

British Airways informe toutefois ses clients qui ont réservé des vols vers l'Italie entre mardi et le 4 avril qu'ils ont la possibilité de repousser leur voyage jusqu'à fin mai, de préférer voler vers Genève et Zurich ou d'être remboursés. Après la décision de l'Italie de confiner l'ensemble du pays pour tenter d'enrayer l'épidémie, le gouvernement britannique a recommandé d'éviter tous les voyages non essentiels vers l'Italie. De nombreuses compagnies aériennes européennes ont réduit drastiquement leur desserte de l'Italie en raison de la propagation du coronavirus dans le pays et de la chute de la demande. Le Premier ministre ital ien, Giuseppe Conte, a appelé lundi soir tous les Italiens à «éviter les déplacements» sur le territoire national pour endiguer l'épidémie de coronavirus et a ordonné une «interdiction de rassemblement».

Ces mesures ne prévoient toutefois pas «de limiter les transports publics, afin de garantir la continuité» de l'activité économique «et de permettre aux gens d'aller travailler», a-t-il précisé.L'Italie a enregistré plus de 366 morts dus au coronavirus, selon le dernier bilan officiel publié dimanche.