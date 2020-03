Le Syndicat national algérien des pharmaciens d'officines (SNAPO) a appelé, lundi à Alger, par la voix de son président, Messaoud Belambri, à accélérer l'élaboration de textes d'application pour accompagner la nouvelle loi sur la santé, une démarche susceptible d'aider les professionnels du secteur à organiser, voire promouvoir et encourager l'activité pharmaceutique.

Intervenant en marge de la 13e Conférence nationale du SNAPO, M. Belambri a souligné l'importance "d'accélérer l'élaboration et l'application des textes de loi devant accompagner la nouvelle loi sur la santé, publiée dans le journal officiel en juillet 2018 en ce sens où une telle démarche aiderait les professionnels de la santé à promouvoir et à encourager la production pharmaceutique, en sus d'organiser le marché nationale et d'assurer sa stabilité, notamment au vu des grandes perturbations enregistrées ces dernières années". Lesdits textes de loi permettront de prévenir une éventuelle pénurie de médicaments, a-t-il fait savoir, affirmant "la rupture de 200 types de médicaments, dont certains prod uits localement".

Les textes en question seront susceptibles de promouvoir le rôle de pharmacien-assistant en matière de formation d'autant qu'il s'agit d'un poste récemment créé, au titre de la nouvelle loi sur la santé, dans le but de résorber le chômage dans ce corps et d'élargir les activités du pharmacien d'officine dans le cadre de la même loi, notamment en termes de suivi du malade et d'éducation thérapeutique.

Concernant la gestion et l'organisation de l'utilisation des psychotropes dans la société et après la publication de la nouvelle loi relative à ce type de médicaments dans le journal officiel, M. Belambri a affirmé l'impératif d'accompagner cette législation, à travers la mise en place de mécanisme assurant la protection des professionnels de la santé. Quant à la prévention contre le coronavirus, l'intervenant à précisé que le corps des pharmaciens privés "est prêt à accompagner les autorités publiques dans tout ce qui intéresse la société", citant la distribution de 3000 affiches aux officines dans le cadre de la sensibilisation des citoyens".