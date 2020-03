Des consultations et analyses médicales de dépistage d’éventuels cas de Coronavirus (Covid-19) ont été lancées à titre préventif au profit des travailleurs étrangers exerçant au niveau des entreprises opérant dans la zone industrielle de Hassi-R’mel (Laghouat), a-t-on appris hier de la direction locale de la Santé et de la Population (DSP).

Les résultats des consultations et analyses sur 560 ressortissants étrangers exerçant dans la région ont été «négatifs» et aucun cas suspect de cette épidémie n’a été relevé, a confirmé à l’APS le DSP de Laghouat, Imadeddine Mouad.

L’opération s’inscrit dans le cadre du plan du ministère de tutelle prévoyant des mesures préventives, avec le concours des différents services de sécurité et corps médicaux des entreprises industrielles à Hassi-R’mel.

Le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, a, dans ce même cadre, donné des instructions pour mettre en place un dispositif médical et sécuritaire au niveau de l’aéroport de Hassi-R’mel, chargé du contrôle et de consultations des ressortissants étrangers, en plus de la prépa ration de salles de confinement au niveau de l’hôpital de Hassi-R’mel.

Par souci de prévention, des consignes ont été données aux travailleurs des entreprises implantées à Hassi-R’mel pour porter les masques médicaux de protection tout au long de la journée et respecter les mesures préventives et d’hygiène nécessaires.