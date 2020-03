Le huitième de finale retour de la Ligue des champions européenne de football, entre les Espagnols du FC Barcelone et les Italiens de Naples, se jouera à huis clos, le mercredi 18 mars en raison de la propagation du coronavirus, ont annoncé les deux clubs mardi.

«Le match de Ligue des champions, prévu le mercredi 18 mars au Camp Nou, entre le FC Barcelone et Naples, se jouera à huis clos», a indiqué la direction du Barça sur son compte Twitter, juste après s'être réunie avec les autorités sanitaires de Catalogne.

Il s'agit du troisième match de Ligue des champions à être programmé sans public, après Valence - Atalanta mardi et Paris SG - Borussia Dortmund mercredi du même tour.

Le match d'Europa League entre le FC Séville et la Roma se jouera également à huis clos, jeudi.

L'Espagne a dépassé lundi le cap des 1000 cas du nouveau coronavirus et le nombre de morts a bondi de 16 à 28, selon le ministère de la Santé qui a annoncé la fermeture des écoles et universités à Madrid.

Le bilan a ainsi quasiment doublé au cours de 24 heures : l'Espagne comptait 589 cas et 16 morts dimanche.

Les autorités ont désigné comme principaux foyers de contagion Madrid et deux villes du Pays basque (nord du pays), dont Vitoria, la capitale régionale.