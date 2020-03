Le MC Alger a été sanctionné d'un match à huis clos «pour utilisation et jet de fumigènes» (3ème infraction) lors de sa dernière rencontre perdue contre le CA Bordj Bou Arreridj (0-3) comptant pour la 21ème journée du championnat de ligue 1, a indiqué lundi la Ligue de football professionnel (LFP).

Outre cette sanction, le MC Alger devra payer une amende de 200.000 DA.

Avec cette sanction, le MCA accueillera le NC Magra samedi prochain à 17h45 au stade 5 juillet pour le compte de la 22e journée, sans la présence du public.

D'autre part, la commission de discipline a infligé un (1) match de suspension à l’entraineur de la JS Saoura ,Ighil Meziane pour «contestation de décision» lors du match contre le MC Oran (1-1) joué jeudi à Oran pour le compte de la 21ème journée du championnat de ligue 1.

Ighil sera interdit de terrain et de vestiaires lors du prochain match face au CA Bordj Bou Arreridj .

Enfin la commission a convoqué pour audition le joueur Le joueur du WAT Mebarki Sofyane et l’arbitre assistant Kechida Boualem pour la séance du 12 Mars 2020 à 11h00.